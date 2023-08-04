阿维塔：捐赠 350 万元驰援京津冀受灾地区，推出 7 项车主关怀服务

IT之家 8 月 4 日消息，阿维塔今日通过官微宣布，为支持京津冀地区防汛抢险、灾后重建等工作，阿维塔科技捐赠 350 万元。

同时，阿维塔还宣布针对灾区车主推出“7 大爱心关怀升级服务”。

全时守护：400 和专属服务群 7＊24 小时响应

紧急救援：不限距离免费拖车和脱困救援

免费检测：进店免费三电系统深度检测

免费清洗：受灾车辆专项免费清洗和消毒

专人理赔：专属服务专家协助完成保险理赔、维修

零配件绿色通道：开通紧急物流绿色通道

代步服务：受灾车辆维修期间提供最长 15 天免费代步服务

另据IT之家今日早些时候报道，长安汽车官微昨晚宣布，长安汽车携深蓝汽车、阿维塔科技等子品牌以及长安福特、长安马自达等合资品牌一同捐赠 2000 万元驰援京津冀等台风受灾地区，用于支持京津冀等地防汛抢险、灾后重建等工作。

目前已有长安汽车、小鹏汽车、广汽埃安、沃尔沃汽车、哪吒汽车、比亚迪汽车、长城汽车、理想汽车等多家车企面向暴雨受灾用户推出了包含救援、检测、维修等多方面在内的关怀服务政策。

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