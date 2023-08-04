新浪集团宣布捐赠 1000 万元，用于支援京津冀等地抗汛救灾

IT之家 8 月 4 日消息，新浪集团宣布捐赠 1000 万元，用于支援京津冀等地暴雨灾害的救助和灾后重建。该笔捐赠将通过中华思源工程基金会新浪扬帆公益基金具体执行。

据新浪官方消息，7 月 31 日，微博启动京津冀暴雨互助超话，开启求助通道，目前已核实并上报有效求助信息 440 多条。

截至 8 月 3 日下午 2 点 30 分，新浪微公益平台联合多家公益机构发布救灾项目总计 24 个，参与捐款总人次 5.1 万次。后续微博将持续发挥互联网平台链接作用，救助受困群众，助力灾后重建。

据IT之家此前报道，美团、宝马中国、蚂蚁集团、拼多多、顺丰、京东、网易、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、小米、苹果、理想汽车、长城汽车、长安汽车等企业已经宣布捐赠现金或物资，支持当地的救灾工作。

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