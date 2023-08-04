长安汽车捐赠 2000 万驰援京津冀救灾 / 重建，旗下深蓝汽车推出免费关怀服务

IT之家 8 月 4 日消息，长安汽车官微昨晚宣布，长安汽车携深蓝汽车、阿维塔科技等子品牌以及长安福特、长安马自达等合资品牌一同捐赠 2000 万元驰援京津冀等台风受灾地区，用于支持京津冀等地防汛抢险、灾后重建等工作。

另据深蓝汽车 CEO 邓承浩官微消息，即日起至 8 月 20 日，深蓝汽车针对京津冀地区受灾的车主也推出了“三大专项行动”和“六项免费关怀”如下：

三大专项行动

24 小时救援

专人协助保险理赔

工时费 7 折

六项免费关怀

免费全车检测

免费车内杀毒

免费车辆外观清洗

免费检查添补防冻液和玻璃水

免费检测小电瓶

免费检查电池状态（压差）

这段时间受台风“杜苏芮”北上影响，我国多个省份都出现极端天气，而京津冀地区更是迎来 1963 年 8 月以来的最强暴雨。IT之家此前报道，目前已有小鹏汽车、广汽埃安、沃尔沃汽车、哪吒汽车、比亚迪汽车、长城汽车、理想汽车等多家车企面向暴雨受灾用户推出了包含救援、检测、维修等多方面在内的关怀服务政策。

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