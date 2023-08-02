NASA 与旅行者 2 号失联后又收到“心跳信号”，但通讯还未完全恢复

IT之家 8 月 2 日消息，7 月 21 日，美国宇航局（NASA）与距离地球近 200 亿公里的旅行者 2 号探测器失去联系，现在该机构又重新收到了该探测器发出的“心跳信号”，证明其仍能运行，但是与该探测器的通讯还未完全恢复。

旅行者 2 号于 1977 年发射，一直向太阳系外缘和星际空间飞行，是距地球第二远的人造飞行器，仅次于其姊妹飞行器旅行者 1 号，后者距离地球已近 240 亿公里。据IT之家了解，旅行者 2 号上的多个科学仪器，包括磁力计和宇宙射线探测器，在发射 46 年后仍然能正常工作，并向地球发送数据。

但是在 7 月 21 日，NASA 的控制中心发送了一系列指令，意外地改变了探测器的方向，使其天线偏离地球 2 度。这意味着探测器的信号无法到达地面的卫星天线，而操作员也无法发送任何指令让其重新指向我们。

幸运的是，他们并没有完全失去联系。在 7 月 31 日，NASA 检测到了来自旅行者 2 号的微弱的“载波信号”。通常情况下，如果天线对准了地球，这个信号会包含来自探测器的实时数据，但是由于天线没有对准，信号强度不足以提取任何信息。

“我们收到了来自飞行器的‘心跳’信号…… 所以我们知道飞行器还活着并且在运行，”NASA 喷气推进实验室（JPL）的旅行者项目经理苏珊・多德（Suzanne Dodd）在一份发给 New Scientist 杂志的声明中说。

虽然捕捉到信号让人出乎意料，但飞行器本身没有出问题并不意外，毕竟其已经飞了 46 年了。

“我们现在正在生成一个新的指令，试图让飞行器的天线指向地球，”多德说，“不过成功的可能性很低。”

即使这样做不起作用，也不是没有希望 —— 旅行者 2 号每年会自动重置几次方向，以防出现像这样的情况。下一次自动重置将在 10 月 15 日进行，通讯届时应该会恢复。在此之前，飞行器的操作员将继续尝试让其转过来，并继续监测信号。

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