美的全屋智慧空气解决方案发布：5 大系统模块，可个性化定制

IT之家 8 月 4 日消息，8 月 3 日，美的空调在重庆召开发布会，正式发布其推出的“美的全屋智慧空气解决方案”。

该解决方案突出全屋空间和个性化定制，应对前装需求，美的在中央空调的配置上，可搭载 5 大系统模块：

中央空调系统：作为整体解决方案的核心，采用全新设计的“超集中央”技术，大幅提升制冷制热能力，支持多系统并联，可连接其他模块实现个性化控制。

空气源热泵地暖系统：采用液冷技术，提高暖房速度，支持智能温控，解决北方地区采暖难题。

新风系统：提供中央及分布式两种模式，实时检测室内外新鲜空气，保证通风换气。

中央调湿系统：可精准调节空气湿度，解决干燥和潮湿问题。

健康系统：多种新技术净化除菌，移除甲醛等有害物质，呵护家人健康。

在后装方面，该解决方案也可以根据用户需求的变化，灵活搭配儿童空调、厨房空调等柜挂产品，用户可以通过不同组合满足对冷暖、湿度、新鲜度、净化等方面的定制需求。此外，美的还提供包括设计、安装在内的全流程服务，并实现线上线下无缝对接。

美的全屋智慧空气解决方案可针对不同气候、不同户型、不同空间、不同人群的健康空气需求分别制定。可以自动识别屋内空气质量，通过智慧屏、空气感知模块和家居生态系统，联动全屋智慧家电，主动调节温湿度和风感。

美的全屋智慧空气解决方案现已在“美的全屋空气管家”官方小程序开放咨询，IT之家暂未查到具体价格信息。

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