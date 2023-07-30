微软强推 Outlook 网页版，遭 Win10/11 用户抗议

IT之家 7 月 30 日消息，微软将在 2024 年停止支持 Windows 10 和 11 上的邮件和日历应用，并强制用户迁移到新的 Outlook 网页版。这一计划遭到了许多用户的反对，他们认为网页版的体验和功能无法与原生应用相比，而且担心微软将 Windows 变成一个基于网络的操作系统。

邮件和日历应用是微软为 Windows 10 和 11 提供的一款原生应用，支持多邮箱账户、日程管理、联系人同步等功能。新的 Outlook 网页版则是一个基于浏览器的应用，集成了邮件、日历、通讯录、任务等功能，但也有一些限制，比如不能离线使用、通知不及时、界面不美观等。

IT之家注意到，微软在其 Office 管理门户上发布了一篇文章，确认了其强制迁移用户的计划，并表示这是为了统一所有现有的应用，并提供更好的服务。微软计划从 2023 年 8 月开始自动迁移邮件和日历应用的用户到新的 Outlook 网页版，并给用户提供是否重回原来应用的选择。但到 2024 年底，微软将彻底停止支持邮件和日历应用，届时用户可能只能使用新的 Outlook 网页版。

这一计划引发了用户的不满和抗议。在推特和论坛上，许多用户表达了他们对微软这一举动的反对意见，认为这是对原生应用的贬低和放弃，也是对 Windows 操作系统的改变和损害。有些用户甚至将 Windows 比作 ChromeOS，认为微软只是在使用基于 Chrome 内核的 Edge 浏览器来运行网页应用。他们希望微软能够利用其拥有的技术来开发更好的原生桌面应用，而不是转向网页应用。

这显示了用户对微软计划的抵制，他们感觉网页应用无法完全取代原生应用的功能和用户体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。