宝马：受客户需求影响，目前公司“在全球电动汽车方面的投资超过了原计划”

IT之家 8 月 4 日消息，据彭博社报道，宝马昨日在投资者例行会议上表示，2023 年上半年，宝马电动汽车占公司总交付量的 12.6%，高于 2022 年全年的 10%，宝马的目标是到 2023 年底，其电池电动汽车的销售份额将达到 15%。

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不过宝马仍未透露何时停止销售燃油车，公司首席执行官 Oliver Zipse 在财报电话会议上拒绝确定停产日期，他认为“没有迹象表明世界正在放弃燃油车”。

Oliver Zips 同时表示，随着对全球对新能源汽车的需求逐步攀升，目前宝马公司 “在全球市场中，电动汽车方面的投资，超过了原计划”。

据悉，在宝马 2023 年第二季度财报中，宝马研发支出比 2022 年第二季度增加了近 19%，2023 年第二季度达到约 20 亿美元（IT之家注：约 143.62 亿元人民币）。

彭博社认为，这种态度与梅赛德斯奔驰、福特、通用汽车等汽车车企形成了鲜明对比，相对而言，宝马更加拥抱新能源，不过这些公司都没有明确表示将在具体何时选择停产燃油车。

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