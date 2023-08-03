沃尔沃 7 月全球销量 5.42 万辆同比增长 21%，新能源汽车 1.87 万辆增长 95%

IT之家 8 月 3 日消息，沃尔沃现公布了 7 月全球销量数据。今年 7 月，沃尔沃全球新车总销量达到了 54,165 辆，较去年同比增长 21%。这是沃尔沃连续第十一个月实现同比增长。

其中，新能源汽车销量为 1.87 万辆，同比增长 95%；插混销量 1.32 万辆，同比增长 65%；纯电销量 5504 辆，同比增长 248%，占总销量的 10.16%。

2023 年前 7 个月，该公司全球销售汽车 395,856 辆，较去年同期增长 18%。

这个 7 月，沃尔沃汽车在美国的销量增长了 57%，达到 10,785 辆。与去年相比，新能源汽车数量增长了 226%，在沃尔沃汽车第二大市场销售的所有汽车中，29% 是 Recharge 车型。

沃尔沃纯电销量的主要增力来自欧洲市场和美国市场。沃尔沃 7 月在在欧洲共售出 2712 辆纯电车型，同比增长 173%，纯电份额 13%；而在美国市场纯电销量 1255 辆，同比增长 1235%，其他市场的总体销量与纯电销量也保持增长态势。

不过，在中国市场，沃尔沃的需求较为疲软，总销量和纯电销量均出现下降，7 月总销量 1.42 万辆，同比减少 8%；纯电销量仅为 253 辆，同比减少 26%。

7 月，沃尔沃 XC60 成为了旗下最畅销车型，销量为 18259 辆（2022 年 16261 辆），其次是 XC40 的 14,594 辆（2022 年 10,640 辆）以及 XC90 的 8,640 辆（2022 年 10,640 辆）。

今年二季度，沃尔沃集团净销售额增长 18%，达到 1408 亿瑞典克朗（IT之家注：当前约 975.68 亿人民币）。扣除汇率波动影响，净销售收入增长 11%。

调整后的营业利润为 217.32 亿瑞典克朗（去年同期为 137.45 亿），调整后的营业利润率为 15.4%（去年同期为 11.6%）。调整后的营业利润不包括为此前宣布的 Nova 客车重组而计提的 12.70 亿瑞典克朗费用，以及与欧盟委员会 2016 年反垄断和解协议引起的索赔相关的 60 亿瑞典克朗费用所带来的负面影响。

报告的营业利润为 144.62 亿瑞典克朗（去年同期为 137.45 亿）；汇率波动对营业利润产生的积极影响达到 8.17 亿瑞典克朗；每股收益为 5.30 瑞典克朗（去年同期为 5.14）；工业运营部门经营活动产生的现金流为 125.53 亿瑞典克朗（去年同期为 71.99 亿）；工业运营部门的资本回报率为 30.2%（去年同期为 26.8%）。

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