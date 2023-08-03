深圳：加快打造“新一代世界一流汽车城”

IT之家 8 月 3 日消息，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划（2023-2025 年）》（IT之家下文简称“计划”）。

《计划》提出：目标到 2025 年，使深圳汽车技术水平、场景应用和产业规模位居全国前列；全市新能源汽车年产量超 200 万辆，年出口量超 60 万辆，保有量达到 130 万辆，新能源汽车新车市场渗透率达到 70%；2025 年充电桩保有量达到 60 万个，超充站 300 座；汽车产业工业产值达到万亿级规模。

此外，《计划》还要求实现关键技术创新引领地，例如第三代功率半导体、新体系动力电池、驱动电机、电机控制器、智能装备、整车集成及车网互动等领域技术达到世界领先水平。

《计划》还提到，开展新一代电池技术创新与突破，支持开展高镍三元正极、无钴正极、磷酸锰铁锂正极、硅基负极、锂金属负极、固态电解质、新型电解液、轻薄化隔膜等先进电池材料技术创新，鼓励开展 46 系大圆柱电池、无模组化（CTP）、电芯底盘一体化（CTC）等电池结构优化技术研发，突破固态电池等新一代电池技术。支持开展燃料电池汽车关键技术（控制策略、动力系统集成）、关键零部件（双极板、膜电极、高性能电堆）和关键材料（催化剂、碳纸、质子交换膜、高压储氢瓶）等领域研发和产业化应用。

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