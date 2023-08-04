比亚迪护卫舰 07 车型限时优惠，88 元抵扣 8888 元购车款

IT之家 8 月 4 日消息，比亚迪护卫舰 07 推出限时惊喜【护卫五重礼】，消费者在 2023 年 8 月 1 日至 9 月 30 日期间完成购车，即可享受 88 元抵扣 8888 元购车款钜惠等多重好礼。

IT之家附优惠内容：

88 元抵扣 8888 元购车款

2 年 0 息

5000 元置换补贴

全系 2 年免费车机流量（5GB / 月）

2 年免费云服务

2 年免费 E-Cal 紧急救援、I-Call 智慧客服

免费 OTA 系统升级

免费在线导航

免费智能语音在线

非营运车辆三电系统终身保修（首任车主整车包修期 6 年或 15 万公里）

首任车主，自购车之日起可享受 2 年内免费充电桩及安装服务

护卫舰 07 共有六款配置，包含 DM-i 和 DM-p 两种动力，以及 100KM、205KM 和 175KM 三种续航里程版本，售价区间为 20.28-28.98 万元。

新车采用“海洋美学”设计理念打造，“海浪律动前脸”搭配格栅两侧阵次排列的灯组，拉伸前脸视觉宽度，“深海中脊峰式格栅”采用亮黑色饰件垂直紧密排列，格栅之上采用透明件覆盖格栅条纹及 LOGO，带来更年轻视觉观感。

护卫舰 07 长宽高分别为 4820/1920/1750mm，轴距为 2820mm；侧面采用上下双腰线设计，还采用了隐私玻璃和隐藏式门把手设计。

内饰上，新车标配 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad，配备了 HiFi 级定制丹拿音响，采用 DiLink 智能网联系统，支持 iPhone NFC 数字钥匙。

动力方面，护卫舰 07 搭载比亚迪超级混动技术，同时提供 DM-i 与 DM-p 两种动力架构，采用骁云-插混专用 1.5T 高效发动机、EHS 电混系统、超级混动专用功率型“刀片电池”。发动机最大功率为 102kW，其中两驱版的电动机最大功率为 145kW；四驱版的双电机最大总功率为 295kW，最大总扭矩 656N・m，官方公布 0-100km / h 加速仅需 4.7 秒。

值得一提的是，护卫舰 07 在 6 月底进行了全新 OTA 升级，新增包含智能上下电、无界主题、平行视窗在内的 11 项功能，优化了 21 项已有功能的体验。

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