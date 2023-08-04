首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

微信发布 7 月朋友圈十大谣言，包含“杭州亚运会期间放假？”等

2023/8/4 16:17:45 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：

IT之家 8 月 4 日消息，微信安全中心公布了 2023 年 7 月朋友圈十大谣言，包含“杭州亚运会期间放假？”等。

针对“杭州亚运会期间放假？”谣言，浙江辟谣平台、中国蓝新闻表示，经核查，此内容系谣言。官方称：杭州亚运会期间，不停工不停产，民生保障不受影响

此外，还有一则“在‘国家电网’App 中交电费有分红收益？”的谣言，南京新闻表示，经核查，此内容与事实不符。实际上，在正规应用商店中找不到所谓“国家电网”App，真正的国家电网 App 名称为“网上国网”。在下载相关 App 前，可通过全网公布的官方联系方式，致电确定活动真实性。对于所下载的软件与推广描述不一致时，更要提防。

以下为 7 月微信朋友圈十大谣言，IT之家的小伙伴怎么看？

  • 财政部组织全国会计专业技术资格考试培训辅导活动？

  • 父亲是“老赖”导致女儿 710 分落榜？

  • 在“国家电网”App 中交电费有分红收益？

  • 暴雨后城市的自来水不能喝？

  • 杭州亚运会期间放假？

  • 水果越酸，维 C 含量越高？

  • 台风“杜苏芮”把鲸鱼吹上岸？

  • 有伤口时吃酱油会留瘢痕？

  • 西瓜和桃子一起吃有毒？

  • 不吃早餐会得胆结石？

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：微信朋友圈谣言

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用