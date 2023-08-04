微信发布 7 月朋友圈十大谣言，包含“杭州亚运会期间放假？”等

IT之家 8 月 4 日消息，微信安全中心公布了 2023 年 7 月朋友圈十大谣言，包含“杭州亚运会期间放假？”等。

针对“杭州亚运会期间放假？”谣言，浙江辟谣平台、中国蓝新闻表示，经核查，此内容系谣言。官方称：杭州亚运会期间，不停工不停产，民生保障不受影响。

此外，还有一则“在‘国家电网’App 中交电费有分红收益？”的谣言，南京新闻表示，经核查，此内容与事实不符。实际上，在正规应用商店中找不到所谓“国家电网”App，真正的国家电网 App 名称为“网上国网”。在下载相关 App 前，可通过全网公布的官方联系方式，致电确定活动真实性。对于所下载的软件与推广描述不一致时，更要提防。

以下为 7 月微信朋友圈十大谣言，IT之家的小伙伴怎么看？

财政部组织全国会计专业技术资格考试培训辅导活动？

父亲是“老赖”导致女儿 710 分落榜？

在“国家电网”App 中交电费有分红收益？

暴雨后城市的自来水不能喝？

杭州亚运会期间放假？

水果越酸，维 C 含量越高？

台风“杜苏芮”把鲸鱼吹上岸？

有伤口时吃酱油会留瘢痕？

西瓜和桃子一起吃有毒？

不吃早餐会得胆结石？

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