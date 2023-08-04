游戏《博德之门》开发商拉瑞安工作室表示“对微软收购不感兴趣”

IT 之家 8 月 4 日消息，拉瑞安工作室最新力作 《博德之门 3》正式版已于昨晚正式解锁，根据 Steam 所提供的数据显示，截至目前本作有 44 万多人正在游戏中，首日在线玩家峰值达到了 472136 人，位于热销游戏榜单第一，最热玩游戏榜的第二位。

而据彭博社透露，在 FTC 听证会期间，曾有份“微软欲收购公司清单”被公布了出来，其中就包括《博德之门 3》的开发商拉瑞安工作室。

拉瑞安工作室的 CEO 兼游戏总监 Swen Vincke 日前接受了彭博社的采访，期间当被记者问及“微软收购问题”时，Swen Vincke 表示：

这个的确有些受宠若惊！但是目前我们没有任何将公司出售的计划。新东家可能会为了实现利益最大化而影响我们的创意，比如我们对于游戏玩法往往会投入大量精力，这也是拉瑞安工作室的优势所在。

而对于之后的打算，Swen Vincke 透露接下来希望制作规模小一点的游戏，因为他们“不想再花 6 年的时间去全力开发类似《博德之门 3》这种大型项目了”。

▲ 图源 《博德之门 3》Steam 商店页面

《博德之门 3》 当下已经登录 Steam，PS5 版将于 9 月 6 日推出，官方目前还未公布 Xbox 版的发售日期。IT 之家发现，目前《博德之门 3》的 Steam 详情页中，评测显示为“好评如潮”，更有不少玩家表示“好玩到停不下来”，业界普遍给予了《博德之门 3》较高的评价。

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