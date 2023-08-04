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软银：“日本版 GPT”开发成功，预计 2024 年后推出相应生成式 AI 产品

2023/8/4 17:05:19 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 4 日消息，软银公司当下正着力于 AI 相关技术的研发中，IT之家早前曾报道，CEO 孙正义此前豪言宣称“如果不能拥抱 AI 便是失去未来”，并表示软银公司正在着手设计日本版 ChatGPT

据软银集团官方新闻稿表示，软银集团的“日本版 ChatGPT”开发顺利，软硬公司目前正在进行 AI 的训练过程，预计将在明年推出自家的“日本版 ChatGPT”AI 产品

软银集团电信部门 CEO 宫川润一声称，为了实现“这一宏伟目标”，软银将成立全资子公司 SB Intuitions，专注于训练生成式 AI。此外，软银还计划与微软合作，加速相应技术落地过程，并为日本企业提供一系列可信的生成式 AI 服务。

▲ 图源 软银集团

据此前路透社报告，软银当下有大约 1000 人的团队正在进行该“日本版 ChatGPT”的开发过程，而此前则孙正义表示，他每天都在与 ChatGPT 聊天，并曾与 OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼交谈，阿尔特曼今年多次高调访问东京，他希望利用人们对生成式 AI 的兴趣，在全球范围内令这一新兴技术产生更多影响。

而在 6 月 21 日股东大会上，软银孙正义展示了一张名为 “进化速度（Evolution Speed）”的幻灯片，展示了人类进化的图表。从人类的诞生到农业革命，曲线完全平缓，直到工业革命到信息革命的过渡期间，曲线才有些许上升。他同时表示，在未来几年中，因人工智能的发展，曲线会陡然上升，斜率接近垂直线。

▲ 图源 软银

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关键词：GPTSoftbank软银 AI

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