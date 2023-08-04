软银：“日本版 GPT”开发成功，预计 2024 年后推出相应生成式 AI 产品

IT之家 8 月 4 日消息，软银公司当下正着力于 AI 相关技术的研发中，IT之家早前曾报道，CEO 孙正义此前豪言宣称“如果不能拥抱 AI 便是失去未来”，并表示软银公司正在着手设计日本版 ChatGPT。
据软银集团官方新闻稿表示，软银集团的“日本版 ChatGPT”开发顺利，软硬公司目前正在进行 AI 的训练过程，预计将在明年推出自家的“日本版 ChatGPT”AI 产品。
软银集团电信部门 CEO 宫川润一声称，为了实现“这一宏伟目标”，软银将成立全资子公司 SB Intuitions，专注于训练生成式 AI。此外，软银还计划与微软合作，加速相应技术落地过程，并为日本企业提供一系列可信的生成式 AI 服务。
据此前路透社报告，软银当下有大约 1000 人的团队正在进行该“日本版 ChatGPT”的开发过程，而此前则孙正义表示，他每天都在与 ChatGPT 聊天，并曾与 OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼交谈，阿尔特曼今年多次高调访问东京，他希望利用人们对生成式 AI 的兴趣，在全球范围内令这一新兴技术产生更多影响。
而在 6 月 21 日股东大会上，软银孙正义展示了一张名为 “进化速度（Evolution Speed）”的幻灯片，展示了人类进化的图表。从人类的诞生到农业革命，曲线完全平缓，直到工业革命到信息革命的过渡期间，曲线才有些许上升。他同时表示，在未来几年中，因人工智能的发展，曲线会陡然上升，斜率接近垂直线。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。