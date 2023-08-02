郭明錤：“没有迹象”表明苹果会在 2024 年推出生成式 AI 技术

IT之家 8 月 2 日消息，苹果分析师郭明錤表示，苹果的生成式人工智能技术的进展明显落后于竞争对手，而且没有迹象表明该公司有计划在明年推出其 AI 服务。

郭明錤解释说，由于该领域缺乏进展，该公司可能不会在财报电话会议上花太多时间讨论人工智能方面的问题。

据报道，没有迹象表明苹果计划在 2024 年推出或集成 AI 计算或硬件产品，这表明 AI 不太可能在近期为提振该公司的股价或供应链做出贡献。

IT之家曾报道，彭博社的 Mark Gurman 上个月表示苹果正在开发“Apple GPT”人工智能项目，可以与 OpenAI 的 ChatGPT 相媲美，但目前只是在内部测试中。

据称，苹果尚未制定为消费者打造 AI 产品的“明确战略”，虽然它可能会在 2024 年发布“重大”人工智能更新，但古尔曼目前还没有看到具体计划。

在苹果五月份的财报电话会议上，蒂姆・库克表示，人工智能有“许多问题需要解决”，并且在开发方法中“深思熟虑”很重要。库克还表示，苹果认为人工智能是“伟大的”，并计划“继续以深思熟虑的方式将其融入产品中”。

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