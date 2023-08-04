欧拉汽车宣布降价：2023 款好猫 10.78 万元起，闪电猫 15.98 万元

IT之家 8 月 4 日消息，欧拉发布品牌月购车政策：本月下订且开具机动车发票的用户，可享一年免费交强险。除此之外，欧拉还将为三款车型提供一定现金优惠，相当于降价。

2023 款欧拉好猫 / 好猫 GT 木兰版享 22000 元现金优惠，优惠后起售价为 10.78 万元；

欧拉闪电猫享 30000 元现金优惠，优惠后起售价为 15.98 万元；

欧拉芭蕾猫不降价，依然为 14.98 万元起；

根据官方公布的消息，活动将一直持续到 8 月 31 日日，详情还请咨询当地经销商。

参考IT之家此前报道，长城汽车 7 月销售新车 109091 辆，同比增长 7.03%；新能源车型销售 28920 辆，其中欧拉品牌销售 10116 辆，同比增长 14.58%。

欧拉好猫 2023 款主要是在内饰、配置方面进行了优化升级。该车搭载 105 千瓦电机，扭矩 210 牛・米，采用单电机前驱布局，可选 401 公里和 501 公里两种续航版本。

外观方面，欧拉好猫依旧采用了圆润的线条，搭载椭圆形的复古风格头灯。

内饰设计方面，欧拉好猫 2023 款采用了大量软质皮革材质覆盖，采用全新“吧台式”副仪表盘，支持方向盘四向调节，新增了 Type-C 接口。

此外，该车改用了电子怀挡设计，相比之前的旋钮式档位，新设计集成到了方向盘一侧，占用空间更小，还增加了 P 档。其他方面，该车搭载了 50W 手机无线充电，底盘稳定性和噪音减少也有一定升级。

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