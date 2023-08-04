《原神》4.0 版本 8 月 16 日上线：带来新地图“枫丹”以及新角色等内容，将推出一加 Ace2 Pro 联名礼盒

IT之家 8 月 4 日消息，在今晚的前瞻活动中，米哈游公布了《原神》4.0 版本「仿若无因飘落的轻雨」PV，并宣布新版本将于 8 月 16 日上线，敬请期待。

《原神》4.0 版本将会上线新的国家地区 —— 枫丹，包括水神-芙卡洛斯、谕示裁定枢机、机械、预言、科学院、法庭、地壳抬升瀑布等要素。

100 原石 ×3 国服兑换码（IT之家注：兑换截止到 8 月 5 日中午 12:00）：

RCGMCXM3DXMN

GCYMUE53CWNS

ACG4VF43DF6W

国际服兑换码：

3BRLL59ZCZKD

WA845MQHUHKH

ZT8MLL8GCYKM

据介绍，4.0 版本卡池将会加入：

上半期：林尼 + 夜兰 + 琳妮特

下半期：钟离 + 达达利亚 + 菲米尼

武器池：

猫猫权杖（最初的大魔术）+ 若水

贯虹之槊 + 冬极白星

4.0 版本将会开启以下活动：

机枢巧物前哨战（送班尼特）

博物通志・水国寻迹 (新地图探索活动)

光影研学・旖旎水界（拍照活动）

蹈刃破决 (战斗挑战活动)

值得一提的是，旅行者做完魔神第三章任务之后可以在须弥靠近枫丹位置解锁锚点。

除此之外，新版本还将带来林尼传说任务、林尼显示特产、新剧情、新角色、新怪物、两套圣遗物、五把纪行武器、五把锻造武器，新增换队伍时的背景图，新增芒荒机制。

新版本还带来了系统优化，包括新增分层地图，以及对界面优化，还有七圣召唤观战模式等等。此外，米哈游还宣布将与喜茶以及一加手机进行联动，并将推出一加 Ace2 Pro 派蒙主题的联名礼盒。

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