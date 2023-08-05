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Nothing Phone（2）手机获推 Nothing OS 2.0.2 系统更新，手机过热时可自动关闭 App

2023/8/5 10:03:29 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 5 日消息，当地时间 8 月 4 日，Nothing Phone（2）手机迎来了 Nothing OS 2.0.2 系统更新。本次更新在上月更新的 Nothing OS 2.0.1 基础上进一步优化了相机表现，同时还带来如设备过热自动关闭 App 等新功能。此外，此次更新仍然基于安卓 13，该机型预计将在本月晚些时候获得安卓 14 系统升级。

IT之家附此次更新内容如下：

前置摄像头

  • 增强照片清晰度

  • 改善弱光环境下的成像质量

  • 更快的 HDR 处理速度

后置摄像头

  • 5000 万像素模式下照片更清晰

  • 优化后置摄像头录制视频时的稳定性和对比度

  • 改善弱光环境下的照片质量

  • 改进了在肖像模式下拍摄时的对比度和虚化效果

  • 优化了在肖像模式下拍摄时人脸的清晰度

  • 更快的 HDR 处理速度

新功能

  • 当设备温度达到极限时可关闭 App

  • 改进了设备关闭时电池电量耗尽的视觉效果

  • 为每个 Nothing 音频产品的音量控制添加了不同的图标

  • 已更新至 Google 七月安全补丁

功能改进

  • 重新设计打字时的触觉反馈强度

  • 提高触摸屏在某些条件下的响应速度

  • 提高全球多家运营商网络的可靠性

  • 增强某些游戏在 HDR 下的性能

  • 提高系统稳定性

问题修复

  • 与 Dirac Audio 有关的修正问题

  • 解决了在双开 App 中影响 Google 钱包功能的问题

  • 修复了导致“双击唤醒”有时反应迟钝的问题

  • 解决了导致“快速设置”中蓝牙开关有时反应迟钝的问题

  • 其他一般错误修复

图片 3

Nothing Phone (2）手机已于今年 7 月 11 日推出，IT之家此前曾多次报道过该手机相关内容，包括详细参数、使用体验等。

Nothing Phone (2) 搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，支持 12GB 内存，并配备 4,700mAh 电池，这款机型预装 Android 13 系统，并将会收到三年的 Android 更新和四年的安全更新。

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关键词：Nothing Phone 2

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