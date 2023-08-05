Nothing Phone（2）手机获推 Nothing OS 2.0.2 系统更新，手机过热时可自动关闭 App

IT之家 8 月 5 日消息，当地时间 8 月 4 日，Nothing Phone（2）手机迎来了 Nothing OS 2.0.2 系统更新。本次更新在上月更新的 Nothing OS 2.0.1 基础上进一步优化了相机表现，同时还带来如设备过热自动关闭 App 等新功能。此外，此次更新仍然基于安卓 13，该机型预计将在本月晚些时候获得安卓 14 系统升级。

IT之家附此次更新内容如下：

前置摄像头

增强照片清晰度

改善弱光环境下的成像质量

更快的 HDR 处理速度

后置摄像头

5000 万像素模式下照片更清晰

优化后置摄像头录制视频时的稳定性和对比度

改善弱光环境下的照片质量

改进了在肖像模式下拍摄时的对比度和虚化效果

优化了在肖像模式下拍摄时人脸的清晰度

更快的 HDR 处理速度

新功能

当设备温度达到极限时可关闭 App

改进了设备关闭时电池电量耗尽的视觉效果

为每个 Nothing 音频产品的音量控制添加了不同的图标

已更新至 Google 七月安全补丁

功能改进

重新设计打字时的触觉反馈强度

提高触摸屏在某些条件下的响应速度

提高全球多家运营商网络的可靠性

增强某些游戏在 HDR 下的性能

提高系统稳定性

问题修复

与 Dirac Audio 有关的修正问题

解决了在双开 App 中影响 Google 钱包功能的问题

修复了导致“双击唤醒”有时反应迟钝的问题

解决了导致“快速设置”中蓝牙开关有时反应迟钝的问题

其他一般错误修复

Nothing Phone (2）手机已于今年 7 月 11 日推出，IT之家此前曾多次报道过该手机相关内容，包括详细参数、使用体验等。

Nothing Phone (2) 搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，支持 12GB 内存，并配备 4,700mAh 电池，这款机型预装 Android 13 系统，并将会收到三年的 Android 更新和四年的安全更新。

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