TikTok 现允许欧盟用户关闭个性化推荐功能

IT之家 8 月 5 日消息，据 TikTok 公告，欧洲的 TikTok 用户将可以关闭个性化推荐功能，包括“For You”“Live feeds”频道。不过截至发稿，TikTok 并未提供该功能生效日期，目前仅知道最晚需在 8 月 28 日之前完成更改。

据称，这些变化是因为欧盟《数字服务法案》（DSA）对互联网公司进行了更严格的要求：大型网络平台应当允许用户在查看内容推荐时选择不接收个性化内容。当前互联网公司针对用户提供的“个性化内容”，通常基于对用户活动的跟踪和分析产生。

在这之前，TikTok 会向用户显示基于个人兴趣的内容，在调整过后将向用户显示“来自用户居住地、世界各地的热门内容”。选择非个性化推荐之后，“关注”“好友”板块提供的视频将按照时间顺序显示。此外，欧洲 13-17 岁青少年用户将不会受到个性化广告的影响，因此无需选择是否开启个性化推荐功能。

IT之家注：欧盟 DSA 法案已约束在欧洲提供服务的 19 家互联网服务商，详细名单如下：

阿里巴巴 AliExpress

亚马逊 Amazon Store

苹果 AppStore

必应

Booking.com（酒店预订网站）

Facebook

谷歌 Play 商店

谷歌地图服务

谷歌搜索

谷歌商店

Instagram

领英 LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

推特，或“X”

维基百科

YouTube

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