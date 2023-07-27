TikTok 确认不会在印尼推出跨境电商业务，以支持当地小微企业发展

IT之家 7 月 27 日消息，据路透社报道，TikTok 今日表示，该公司不会在印度尼西亚推出跨境电商业务，以兑现支持印尼当地微型、小型和中型企业的承诺。

▲ 图源 Pixabay

IT之家此前报道，TikTok 一直在开发一项帮助中国商家在全球销售商品的计划，该计划已在英国试运行，并计划于下个月正式向美国消费者推出。

印尼中小企业与和合作社部长 Teten Masduki 告诉当地媒体，他已经会见了 TikTok 负责人，并表示担心在该国推出这样的计划可能会伤害小企业。他同时强调 TikTok 已经承诺不会这样做。

印尼政府的立场使该国成为第一个公开反对 TikTok 该计划的国家，TikTok 正试图复制 Shein 和拼多多旗下 Temu 等购物平台在欧洲和美国取得的成功。

TikTok 印尼公关负责人 Anggini Setiawan 表示，该公司无意在印尼推出这样的平台：“作为一家负责任的公司，我们有意识地作出了一个深思熟虑的决定，不在这里开放跨境业务。这是我们支持印尼当地微型、小型和中型企业的承诺。”

Setiawan 补充称，目前本地的 TikTok Shop 模式“赋予了当地卖家权利并使其受益”，TikTok 将继续这种做法。该模式被 TikTok 称为“全方面服务”，旨在补充 TikTok 现有的电商功能，帮助当地商家在 TikTok 应用程序上向当地买家销售产品。

TikTok 在印尼建立了庞大的用户群。该公司表示，其应用程序每月有 3.25 亿东南亚活跃用户，其中 1.25 亿在印尼。此外，在印度尼西亚，TikTok Shop 上有 200 万家小企业。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。