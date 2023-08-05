历时 35 天，深蓝 S7 总交付量已达 10239 台：成从上市到交付破万最快新能源车型

IT之家 8 月 5 日消息，深蓝汽车官微于 8 月 4 日晚间宣布，旗下第二款车型深蓝 S7 总交付量已突破 10000 台，达到 10239 台。同时，深蓝汽车 CEO 邓承浩也在个人微博上表示，深蓝 S7 交付破万标志着该车型“成为上市到交付破万最快的新能源车型”。

此前深蓝汽车公布的交付量数据显示，深蓝 S7 从 6 月 30 日开启交付起，累计交付量已经达到 9197 台，这意味着从 8 月开始至今，该车型的新增交付量就已经超过 800 台。目前来看，深蓝 S7 已经开始成为深蓝汽车的销量担当了。

IT之家此前报道，长安汽车 7 月新能源销量为 3.95 万辆，同比增长 62.8%。长安汽车 1 月到 7 月的总销量为 21.65 万辆，同比增长 87.8%。其中，深蓝汽车 7 月交付量为 13172 辆。

应对当前京津冀等台风受灾地区，长安汽车宣布捐赠 2000 万元驰援救灾、重建等工作，旗下深蓝汽车也推出了“三大专项行动”“六项免费关怀”。

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