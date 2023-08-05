三星和现代参投，芯片大神 Jim Keller 领导的 Tenstorrent 成功融资 1 亿美元

IT之家 8 月 5 日消息，Tenstorrent 公司近日完成了新一轮 1 亿美元的融资，参投的是现代汽车集团和三星旗下风投公司 Samsung Catalyst Fund。

Tenstorrent 公司之所以能够得到两家公司的巨额投资，除了该公司的实力之外，更重要的因素就是被誉为“硅仙人”的半导体行业大神级人物吉姆・凯勒（Jim Keller）。

Tenstorrent 公司在 2021 年之前还明不见经传，不过凯勒宣布加入该公司，并担任首席技术官兼总裁。2023 年 1 月凯勒成为该公司首席执行官，同时还加入了该公司董事会。

IT之家注：Jim Keller 履历丰富，他起步于始于 DEC，从事 Alpha 处理器的设计工作，随后在 AMD 工作了两年之久，致力于推出 K7 和 K8。

之后，Keller 在 SiByte / Broadcom 担任四年首席架构师，为网络接口设计 MIPS，在 PA Semi 工作四年，在 Apple 担任工作四年，致力于 A4、A5 的设计。

之后又回到 AMD 工作两年，担任公司副总裁和首席核心架构师，负责新一代 CPU 架构 K12 和 Zen。

随后，在特斯拉担任自动驾驶硬件工程副总裁两年，创建了完全自动驾驶芯片。

Tenstorrent 显示，公司初创团队成员都拥有十多年的行业经验，有过在 AMD、英特尔、ARM、Altera 等芯片公司工作的经历。

这是 Tenstorrent 公司的第 7 轮融资，关键区别在于此前融资都是和风险投资家合作，而这次是直接和科技公司合作。

Tenstorrent 可以为合作伙伴提供有趣而独特的服务：该公司不仅生产自己的高性能芯片，而且还许可技术解决方案。

Tenstorrent 负责运营的副总裁詹妮弗・克罗（Jennifer Crow）表示，现代汽车公司原本计划投资 1000 万美元（IT之家备注：当前约 7180 万元人民币），不过在 Tenstorrent 工程师解决了技术问题之后，将投资额提高到了 5000 万美元。

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