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中国电信：杭州亚运会场馆采用分区域基站覆盖解决网络问题，可保障 10 万人流畅上网

2023/8/5 14:57:46 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 5 日消息，中国电信今日通过官方微博表示，中国电信浙江公司采取了分区域基站覆盖的方式解决问题，同时推出 AR 智慧运营系统、无人机搭载 4G / 5G 基站等应用，为亚运场馆提供保障

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其中，主场馆“大莲花”能够容纳观众 8 万人，加上演出人员和运动员，高峰时可能要承载 10 万人，中国电信宣称，上述措施可保障“大莲花”内 10 万人流畅上网

IT之家此前报道，今年杭州亚运会期间有多项新技术、产品落地投入使用。

这里面包括专为第 19 届杭州亚运会定制的“复兴号亚运智能动车组”，车头采用“鹰隼”仿生学设计，可大幅降低空气阻力，预计节约能耗 10%，配合轻量化车体和整体节能技术，单列车年均节电约 180 万度。该动车组设计时速 350 公里，定员 578 人，外观采用专属的“江南”主题，车内可实现 5G+WiFi 全覆盖

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此外，杭州亚运村也于 7 月 19 日启用了国家电网杭州萧山亚运村充电站，包含了 8 个 500kW 大功率充电装置、8 个无线充电停车位及 8 个 60kW 的 V2G（Vehicle to grid，电动汽车入网技术，或称车网互动）充电桩，官方称相当于一个新能源汽车的全能“超级快充站”。

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杭州 2022 年第 19 届亚运会将于 2023 年 9 月 23 日至 10 月 8 日举行。本届亚运会将在杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华举行，杭州是中国第三个取得亚运会主办权的城市。

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关键词：杭州亚运会

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