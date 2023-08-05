AMD 锐龙 8000 移动处理器爆料：4 + 8 CPU 核心，16CU 核显

IT之家 8 月 5 日消息，爆料博主“金猪升级包”今日曝光了有关 AMD 锐龙 8000 移动处理器的更多消息。

据介绍，该系列处理器采用双 CCX 设计，拥有 4 核 8 线程规格的 Zen 5C 核心和 8 核 16 线程的 Zen 5D 核心，L3 缓存为 16+8=24MB，核显拥有 8 组 WGP，即 16CU。

据 9550pro 消息，其中 Zen 5C 中的 C 代表 Classic（经典），Zen 5D 中的 D 代表 Dense （密度）。

据 IT 之家此前报道，海外博主“摩尔定律已死”此前也爆料了类似的内容，称 AMD 新一代 12 核心 APU 代号为 SRTIX，采用 N4 工艺，Monolithic 单块芯片设计，预计明年第二季度或第三季度推出。

另外，AMD 还会在明年第四季度推出 SRTIX HALO APU，Chiplet 芯粒设计，核心数量增加到 16 核，核显升级到 40CU，内存位宽也升级到 256bit，功耗为 25-120W。

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