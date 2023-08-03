统信 UOS、麒麟操作系统完成适配龙芯 3A6000 国产桌面处理器

IT之家 8 月 3 日消息，龙芯中科今 8 月 1 日宣布，近日，基于龙架构的新一代四核处理器龙芯 3A6000 流片成功，代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果，引发业界热议。

3A6000 实际发售还有一段时间，但软件适配已经开始了。今日下午，统信软件、麒麟软件双双宣布，统信 UOS 操作系统和麒麟操作系统，已率先完成对龙芯 3A6000 处理器的适配工作，且“功能完整，性能优异”。

从麒麟软件放出的截图可以看到，龙芯 3A6000 处理器及配套主板成功运行了银河麒麟桌面操作系统。

龙芯 3A6000 处理器采用龙芯自主指令系统龙架构（LoongArch），是龙芯第四代微架构的首款产品，集成 4 个最新研发的高性能 6 发射 64 位 LA664 处理器核。

▲ 龙芯 3A6000 处理器

龙芯 3A6000 处理器号称较上一代龙芯 3A5000 桌面 CPU，龙芯 3A6000 在相同工艺下单线程性能提升 60% 以上，全芯片多线程性能成倍提升。此外，龙芯 3A6000 与龙芯 3A5000 等龙架构 CPU 实现软件兼容。

据IT之家此前报道，根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果，龙芯 3A6000 四核处理器在 2.5GHz 运行频率下，SPEC CPU 2006 base 单线程定 / 浮点分值分别达到 43.1/54.6 分，SPEC CPU 2006 base 多线程定 / 浮点分值分别达到 155/140 分，双 DDR4-3200 内存通道 Stream 实测带宽超过 42GB/s，Unixbench 实测分值超 7400 分。综合相关测试结果，龙芯 3A6000 处理器总体性能与英特尔公司 2020 年上市的第 10 代酷睿四核处理器相当。

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