《遗迹 2》游戏上架 4 天销量破 100 万

IT之家 8 月 2 日消息，《遗迹 2》（Remnant II）是由 Gunfire Games 开发、Gearbox Publishing 发行的动作冒险游戏，在 7 月 26 日发行短短 4 天后，游戏销量突破 100 万份。

《遗迹 2》是《遗迹: 灰烬重生》（Remnant: From the Ashes）的续作，登陆 Xbox Series S|X、PlayStation 5 和 PC 平台，比前作提前 2 个月实现 100 万份里程碑。

《遗迹 2》的 Steam 峰值在线人数已经逼近 10 万人，并达到了 4 年前的前作《遗迹：灰烬重生》峰值人数的 2 倍。

Gunfire Games 表示工作室将在接下来一段时间内努力提供修复补丁，包括提高整体性能表现、解决系统崩溃和 Bug，并解决其它卡进度和物品缺失等严重问题。

IT之家在此附上游戏官方介绍如下：

难以想象的世界。残酷无情的困境。

《Remnant II》是畅销游戏《Remnant: From the Ashes》的续作。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。

孤军奋战，或者与两名朋友合作，探索未知的深处，阻止邪恶摧毁现实世界。若想取得成功，玩家必须依靠自己和团队的力量，完成最艰巨的挑战，让人类免于灭绝的命运。

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