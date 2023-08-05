英特尔酷睿 Ultra 1 代处理器爆料：Ultra 7 单核达到 5.0GHz

IT之家 8 月 5 日消息，据博主“金猪升级包”消息，英特尔即将推出的酷睿 Ultra 1 代移动处理器中的 Ultra 7 型号已经实现了单核 5.0 GHz，Ultra 9 型号则突破 5.0 GHz。

IT之家汇总英特尔酷睿 Ultra 1 代处理器最新爆料如下：

爆料人“Moore's Law Is Dead”在 7 月初曝光了英特尔 Ultra 1 代酷睿移动处理器的型号规格信息，最高 6 大核 + 8 小核 + 8 Xe 核显。核显方面，英特尔将这款核显称为低功耗 GPU 的“新飞跃”，其采用了全新的低功耗图形 IP，比上代增加 33% 的图形核心，功耗和芯片面积效率优化，支持完整的 DX12 Ultimate API。

酷睿 Ultra 1 代处理器爆料规格如下：

7W 处理器为 1 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

9W 处理器为 2 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

15W 处理器为 4 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

28W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

45W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

初代酷睿 Ultra 移动处理器最早今年 10 月推出，最迟应该会在明年初的 CES 上亮相。

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