Immersed 推出 Visor VR 头显：支持单眼 4K、彩色透视，比手机还轻

IT之家 8 月 6 日消息，一款专为提高工作效率而设计的虚拟现实头显即将面世，这款头显名为 Visor，由 Immersed 公司开发。

Immersed 公司目前提供一款免费的虚拟现实应用，可以让用户在虚拟现实中使用自己的电脑显示器，并且可以创建额外的虚拟显示器，最多可以同时使用五个显示器。Immersed 公司称，他们已经有用户每周在 Immersed 中工作 40-50 个小时，并声称它是“全球最受欢迎的空间计算软件”。

然而，像 Meta Quest 和 Pico 这样的通用型独立头显都相对较重，而且它们的分辨率比真实的显示器要低得多，并且它们运行着功能丰富的系统软件，这使得用户从戴上头显到进入应用之间需要花费更长的时间。因此，Immersed 公司现在正在打造自己的头显，专门配合其虚拟现实办公软件使用。

Visor 头显是 Immersed 公司与高通公司在设备端、英特尔公司在 PC 端以及一家“未公开的 AR / VR 科技巨头”（将于今年晚些时候公布）进行的“战略合作”的结果，支持 Windows、Mac 和 Linux 系统。Immersed 公司声称，这款头显是为了“全天”舒适佩戴而设计的，小到可以放在手掌上，重量比普通手机还要轻。许多人可能会把它与 Bigscreen Beyond 进行比较，后者也是一款由最初只制作虚拟现实软件的初创公司发布的超紧凑型头显。与 Beyond 一样，Visor 也将根据每位购买者的瞳距来定制头显的镜片间距。

但 Visor 在技术上要更加雄心勃勃。Bigscreen Beyond 是有线连接并且需要 SteamVR Tracking 基站的头显，而 Visor 则有自带的芯片和电池来支持无线模式，并且有高通公司提供的集成式内部追踪系统。Visor 还拥有单眼 4K Micro OLED 显示屏，并支持“高清”彩色透视功能，可以看到真实世界。

然而，Visor 的使用范围也更加局限。Beyond 是一款通用型 SteamVR 头显，而 Visor 则专门为使用 Immersed 的工作效率软件而设计。这种定制化的硬件-软件方法意味着你的虚拟工作空间将在你的电脑启动后“几秒钟”内就准备好了，Immersed 公司声称，但这也意味着这不是一款适合玩虚拟现实游戏或社交平台的产品。

Visor 预计将于 2024 年发货。预订邀请将于今年晚些时候发送出去，目前已经可以注册 。Immersed 公司暂时没有公布价格，但表示会低于 3500 美元（IT之家备注：当前约 25130 元人民币）的 Apple Vision Pro。

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