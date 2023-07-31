歌尔光学发布全新 VR Pancake 模组，适配 4K Micro-OLED 屏幕

IT之家 7 月 31 日消息，IT之家从歌尔股份官方公众号获悉，7 月 29 日，由歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称歌尔光学）主办的“2023VR&AR 显示光学技术峰会”在青岛举行。会上，歌尔光学发布全新 VR Pancake 模组和 AR-HUD PGU 模组，助力搭载产品实现更清晰、更优异的显示效果。

目前，Pancake 已成为 VR 头显实现轻薄化的主要光学方案，本次歌尔推出全新的 VR Pancake 显示模组星际 C31，采用 2 片式镜片设计和曲贴胶合技术，官方称，对比主流 LCD Pancake 模组，在保证 95°FOV 的前提下，PPD（像素密度）提高 85%，MTF（清晰度）提升 20%，杂散光降低 25%，适配 4K Micro-OLED 屏幕，使显示效果更加清晰细腻；而同时发布的另一款 VR Pancake 显示模组星际 P31，采用了 3 片式镜片方案和成熟的平面贴膜技术，MTF 提升 15%，FOV 达 95°，可适配 4K Micro-OLED 屏幕。两款产品出色的显示效果均可满足视频会议、商务办公、影音娱乐等多种应用场景需求。

另外，歌尔光学还推出车载 AR-HUD 的 PGU 4620 模组升级版 PGU 4620 Gen2，采用最新的 DLPC 技术，对比上一代产品亮度提升 80%，达到 200lm，刷新率 120Hz，对比度高达 1800:1，并增加了多色温可调节功能，满足不同环境用户场景的显示需求；此外，模组采用模块化设计，可根据需求快速调整开发，缩短研发周期，加速产品上市。

歌尔光学称，自 2012 年成立以来，一直致力于 VR&AR、微投影等光学显示技术的研发和生产，2019 年便实现全球首款 Pancake VR 显示模组量产并连续多年出货量领先。

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