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科技巨头裁员潮背后：CEO 薪酬暴涨，员工利益被牺牲

2023/8/6 10:15:12 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 6 日消息，据 ABC 新闻分析，一些科技巨头在去年进行了大规模的裁员，但其 CEO 的薪酬却大幅增加，甚至达到数千万美元。

根据研究公司 Equilar 在 5 月和 6 月发布的数据，谷歌母公司 Alphabet 的 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在 2022 年获得了超过 2.25 亿美元（IT之家备注：当前约 16.16 亿元人民币）的薪酬，比前一年增长了惊人的 3474%，成为美国收入最高的 CEO。而在 2023 年初，Alphabet 宣布计划裁员 1 万名员工。

微软也是如此。该公司在 2022 年给予 CEO 萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）近 5500 万美元的薪酬，比前一年增长了 10%。而在 2023 年 1 月，微软宣布计划裁员 1 万名员工。

除此之外，还有十几家科技公司也给予了其 CEO 涨薪，尽管这些公司在 2022 年以来也宣布了裁员计划，这些公司包括 Meta（原 Facebook）、优步（Uber）和 Salesforce 等。

Layoffs.fyi 统计，自 2022 年初以来，已经有约 38.9 万名科技行业的员工被裁，裁员涉及美国一些最著名的大公司。

这些科技巨头 CEO 薪酬上涨和裁员之间的反差，引起了分析人士和社会各界的关注。他们认为，这反映了 CEO 和员工在这个利润丰厚的行业中的不同命运，也符合整个经济中 CEO 和员工收入差距日益扩大的趋势。

分析人士指出，CEO 的薪酬通常包括基本工资、绩效奖金和股票奖励等，其中股票奖励占了很大一部分，使得 CEO 主要与股东利益保持一致。这种激励机制可能促使 CEO 保障公司的健康发展，但也可能奖励短期内削减成本、牺牲员工利益的行为。

另一方面，一些被裁员工对科技巨头 CEO 薪酬上涨表示不满和失望。他们认为，这与公司宣称的关心员工等价值观不符。

斯坦福大学会计学教授、企业治理研究者戴维・拉克尔（David Larcker）表示，一个企业是否应该从关注股东利益转向关注其他利益相关者，如员工和客户等，是一个很大的问题。他认为，在科技行业中，裁员是不可避免的，但是公司可以通过改变策略来减轻对员工的冲击。

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