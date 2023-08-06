科技巨头裁员潮背后：CEO 薪酬暴涨，员工利益被牺牲

IT之家 8 月 6 日消息，据 ABC 新闻分析，一些科技巨头在去年进行了大规模的裁员，但其 CEO 的薪酬却大幅增加，甚至达到数千万美元。

根据研究公司 Equilar 在 5 月和 6 月发布的数据，谷歌母公司 Alphabet 的 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在 2022 年获得了超过 2.25 亿美元（IT之家备注：当前约 16.16 亿元人民币）的薪酬，比前一年增长了惊人的 3474%，成为美国收入最高的 CEO。而在 2023 年初，Alphabet 宣布计划裁员 1 万名员工。

微软也是如此。该公司在 2022 年给予 CEO 萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）近 5500 万美元的薪酬，比前一年增长了 10%。而在 2023 年 1 月，微软宣布计划裁员 1 万名员工。

除此之外，还有十几家科技公司也给予了其 CEO 涨薪，尽管这些公司在 2022 年以来也宣布了裁员计划，这些公司包括 Meta（原 Facebook）、优步（Uber）和 Salesforce 等。

据 Layoffs.fyi 统计，自 2022 年初以来，已经有约 38.9 万名科技行业的员工被裁，裁员涉及美国一些最著名的大公司。

这些科技巨头 CEO 薪酬上涨和裁员之间的反差，引起了分析人士和社会各界的关注。他们认为，这反映了 CEO 和员工在这个利润丰厚的行业中的不同命运，也符合整个经济中 CEO 和员工收入差距日益扩大的趋势。

分析人士指出，CEO 的薪酬通常包括基本工资、绩效奖金和股票奖励等，其中股票奖励占了很大一部分，使得 CEO 主要与股东利益保持一致。这种激励机制可能促使 CEO 保障公司的健康发展，但也可能奖励短期内削减成本、牺牲员工利益的行为。

另一方面，一些被裁员工对科技巨头 CEO 薪酬上涨表示不满和失望。他们认为，这与公司宣称的关心员工等价值观不符。

斯坦福大学会计学教授、企业治理研究者戴维・拉克尔（David Larcker）表示，一个企业是否应该从关注股东利益转向关注其他利益相关者，如员工和客户等，是一个很大的问题。他认为，在科技行业中，裁员是不可避免的，但是公司可以通过改变策略来减轻对员工的冲击。

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