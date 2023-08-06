华为 P40 系列机型获推鸿蒙 HarmonyOS 4.108 Beta 版系统更新

IT之家 8 月 6 日消息，今日有多名参与报名华为“升级尝鲜”的IT之家网友投稿反馈，华为 P40（含 P40 Pro）系列机型已获得鸿蒙 HarmonyOS 4.108 Beta 版系统更新。
本次更新包大小为 6.68GB，IT之家附更新日志如下：
玩转桌面
个性主题：全新个性主题，提供丰富的主题模板，风格化布局设计，比如：艺术主角主题支持一键抠图，配合艺术纹理背景，自由塑造“主角”形象；还支持图标取色，轻松玩转个性桌面。
互动主题：全景天气主题，实时感知天气变化，在屏幕上跃然呈现真实世界的阴晴雨雪，配合重力感应，还会生动展示天气在俯视、平视、仰视下的不同视觉效果，带来身临其境的互动体验。
高效玩法
实况窗：即时掌握任务最新进展，从熄屏、锁屏到解锁及时呈现，常驻桌面左上角，既直观又便捷，点击还可展开更多信息。
通知中心：将通知消息聚类分区，按照重要程度合理排序，同一应用的通知聚合成动态卡片折叠呈现，信息结构更清爽，轻重缓急一目了然。
超级中转站：打破应用的壁垒，通过双指按压识别文本、图片，长按选中后即可快速拖入超级中转站暂存、预览、批量分享，让内容收集和跨端分享更高效、更便利。
安心畅玩
方舟引擎：方舟引擎全面进化，为您带来丝滑流畅的使用体验。
应用管控中心：卡片化设计更可视更便捷，主动管控风险应用、限制访问敏感权限、隐匿用户真实数据、限制使用系统能力，打造纯净的应用运行环境。
应用跟踪管理：隐私中心支持应用跟踪活动细化到具体应用，您可以关闭指定应用的跟踪能力。
儿童远程守护：通过华为账号的家人共享功能，您可以查看孩子多个设备的定位，实时关注孩子的安全；精细化管控设备使用时长，并支持多个家长共同守护儿童健康用机。
长辈关怀：优化放大显示效果，新增骚扰拦截设置功能，支持第三方应用关怀模式开启联动，为长辈提供更简洁、更安全的用机环境。
此外，华为 Nova 9 Pro、Nova 8、Nova 10 等机型也已经开始面向部分测试用户推送鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.108 系统升级。
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