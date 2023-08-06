阿维塔 11 即将上线华为鸿蒙座舱，提供休憩、宠物等六种模式

IT之家 8 月 6 日消息，2023 年 8 月 5 日，华为开发者大会 2023（HDC.Together）鸿蒙生态伙伴媒体发布会在东莞召开，阿维塔科技首席产品官胡成太分享了阿维塔如何依托鸿蒙生态赋能进行创新，也展示了阿维塔 11 鸿蒙座舱的最新技术。

胡成太表示：“阿维塔与华为共创共赢，共同进退。此次双方携手打造的阿维塔 11 鸿蒙座舱，让车辆接入了人们的全场景智慧生活。我们可以很有信心地说，阿维塔就是车机界沉浸式体验的‘天花板’！”

IT之家注意到，本次发布会分享的重点是即将在阿维塔 11 上线的鸿蒙座舱。胡成太称，阿维塔 11 的鸿蒙座舱能够为消费者带来更轻松的操作，零层级设计桌面能让车机如手机一样方便操作。其次，阿维塔还将自研的“情景世界”融入鸿蒙车机系统，提供休憩模式、观影模式、K 歌模式、宠物模式、洗车模式、短暂离车模式共六种模式让用户进行选择，使整车硬件与鸿蒙深度联动。

与此同时，阿维塔还基于对目标用户需求，以及用户手机端 App 使用情况的洞察，在阿维塔 11 鸿蒙车机系统内进行了 App 的定制化增加，除了 QQ 音乐、腾讯视频，甚至还增加了可满足用户车载 KTV 需求的雷石 KTV。

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