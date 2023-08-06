用 REPT 函数制作 Excel 图表

本文作者：卫星酱

本文编辑：竺兰

自制的条形图简陋到哭泣？

插入的柱形图不合心意？

想要的漏斗图太难看只好放弃？

那这篇文也许能为你排忧解难！

卫星酱最近注意到一个平时不太起眼的小函数 ——【REPT 函数】。

这个函数的语法十分简单，就是按照指定次数重复字符。

大家看到这里可能感到疑惑：不是讲图表吗？怎么突然说函数了？

别急呀！这 REPT 函数，也能制作出这 3 种漂亮常用的图表呢~

小函数，大能量！丝毫不犹豫，咱们上干货 ↓↓↓

1、条形图

条形图是很常见的图表，制作它我们需要：

数据若干，REPT 函数一份，Playbill 字体一套，竖线符号「|」若干，随个人口味加入颜色。

制作步骤：

在 C3 输入公式：

=REPT("|",B3/10)

公式中的「/10」起到控制条形图长度的作用。

然后下拉填充到 C3-C9，修改字体为 Playbill ，就可以得到一份简洁又好看的条形图啦！

如果你嫌黑色不够亮眼，还可以通过修改字体颜色，把它变得更美观~

PS. 这里的「|」是竖线符号，一般位于回车键的正上方，要配合 Shift 键才能打出~

2、柱形图

柱形图也很常见，可以用来比较不同类别之间的数据。制作它也就是让条形图换个方向！

准备：

数据若干，REPT 函数一份，Playbill 字体一袋，竖线符号「|」若干，单元格格式一勺，随个人口味加入颜色。

制作步骤：

如下图在 B5 输入公式，然后同样填充，别忘了字体 Playbill 哦~

=REPT("|",B6/10)

然后设置单元格格式改变文本方向，还可以根据自己喜好改改颜色呢!

按【Ctrl+1】打开【设置单元格格式】对话框，在【对齐】选项卡里选择：

【水平对齐】-【居中】

【垂直对齐】-【靠下】

【方向】-【90】

3、漏斗图

漏斗图与条形图的制作原理是一样的，不一样的只是数值的排序：

拿出之前的条形图，修改数据排序为【降序】就是一个【漏斗图】，【升序】就是一个倒置的漏斗啦~

这里的公式我们修改一下倍数使图表更美观：

=REPT("|",B3)

然后设置文字对齐方式为【居中】，按需求改变数据排序~

怎么样，很简单吧？

4、写在最后

今天我们用很简单的公式和很简单的操作制作了 3 种好看的图表：

❶ 条形图

❷ 柱形图

❸ 漏斗图

最重要的是它们和你的表格是一体的，不会像插入的图表或手工绘制的图表那样在你转移数据时出毛病！

（碎碎念：手绘的没法同步数据，插入的图表，一旦复制到另一张表，就也没法同步数据了！但这些 REPT 图表就不一样了，它可以跟着数据一起被复制走！）

除了上述图表，不起眼的 REPT 函数还可以做旋风图、星级图和甘特图，因受限于篇幅，今天只讲到这里，如果你想学其它图表的制法，请持续关注以待后文~

对了，在这些图表的基础上我们还可以拓展哦！比如在图形上标数字或其他元素，大家知道怎么做吗？欢迎在评论区交流哦~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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