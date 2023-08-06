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阿维塔为地震灾区车主启动 6 大保障关爱服务：免费拖车、底盘系统检测等

2023/8/6 20:38:14 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 6 日消息，山东德州市平原县发生 5.5 级地震，造成人员受伤和基础设施受损，阿维塔为地震灾区车主启动 6 大保障关爱服务：

  • 全时守护：400 和专属服务群 7×24 小时响应

  • 紧急救援：不限距离免费拖车和脱困救援

  • 安全检测：进店免费底盘系统专项检测

  • 专人理赔：专属服务专家协助完成保险理赔、维修

  • 零配件绿色通道：开通紧急物流绿色通道

  • 代步服务：受灾车辆维修期间提供最长 15 天免费代步服务

IT之家此前报道，成都高新减灾研究所发布了各大手机、电视品牌开启内置“地震预警”功能的教程。

  • OPPO 手机：设置 > 安全 > SOS 紧急联络 > 自然灾害预警

  • 华为手机：设置 > 安全 > 应急预警通知 > 地震预警

  • 小米手机：手机管家 > 地震预警

  • vivo 手机：天气 > 界面下拉打开地震预警，或天气 > 右上角“更多”> 设置 > 地震预警（天气 V6.0 及以上版本）

  • TCL 智屏：我的应用 > 设置 > 地震预警

  • 小米电视：开机页面-遥控器“≡”键 > 未读消息 > 遥控器“OK”键 > 消息设置 > 遥控器方向键 > 开启地震预警

  • 康佳智能电视：遥控器左方向键进入“我的”界面 > 下方向键找到“地震预警”点击进入 > 开启地震预警

  • 苹果设备：在 App Store 内下载“地震预警”App

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关键词：地震阿维塔

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