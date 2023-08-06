中国台湾、香港跟进 YouTube Premium 美区涨价

IT之家 8 月 6 日消息，此前 YouTube 多项订阅服务在美国的价格都出现了上调，中国台湾、香港的 YouTube Premium 也跟进了美区涨价。

IT之家获悉，港区最新个人方案是每月 78 元港币（IT之家备注：当前约 72 元人民币），此前为 68 元港币；家庭方案每月 138 元港币（当前约 127 元人民币），此 98 元港币；学生方案每月 48 元港币（当前约 44 元人民币），此前 38 元港币。

同时，YouTube Music Premium 价格同步上涨，最新个人方案每月 68 元港币（当前约 62 元人民币），此前 58 元港币；家庭方案每月 98 元港币（当前约 90 元人民币），此前 88 元港币；学生方案每月 33 元港币（当前约 30 元人民币），此前 28 元港币。

台区 YouTube Premium 最新个人方案是每月 199 元新台币（当前约 45 元人民币），此前为 179 元新台币；家庭方案每月 399 元新台币（当前约 91 元人民币），此前为 269 元新台币；学生方案每月 119 元新台币（当前约 27 元人民币），此前 109 元新台币。

同时，YouTube Music Premium 价格同步上涨，最新个人方案每月 169 元新台币（当前约 38 元人民币），此前 149 元新台币；家庭方案每月 269 元新台币（当前约 61 元人民币），此前 229 元新台币；学生方案每月 89 元新台币（当前约 20 元人民币），此前 79 元新台币。

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