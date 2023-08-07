扎克伯格称曾提出 8 月 26 日跟马斯克举行擂台赛，但后者没有确认

IT之家 8 月 7 日消息，Meta 公司的首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）和 Twitter（正在更名为 X）的老板埃隆・马斯克（Elon Musk）之间的擂台赛是否还会发生，目前还没有一个确定的答案。两位科技巨头在社交媒体上互相挑衅，但至今没有敲定具体的日期和地点。

IT之家注意到，扎克伯格在 Threads 上发了两条帖子，嘲笑马斯克关于为了准备擂台赛而举重的 X / Twitter 帖子。扎克伯格表示，他已经“随时准备”与马斯克对决，并称虽然他之前提出了 8 月 26 日作为擂台赛的日期，但马斯克并没有确认。“不抱太大希望”，扎克伯格说。

马斯克曾经宣布，擂台赛将在 X 上“直播”，所得收益将捐给一个为退伍军人服务的慈善机构。对此，扎克伯格建议他们“使用一个更可靠的平台，可以真正为慈善事业筹集资金”。Meta 公司的首席执行官还说，他热爱这项运动，“无论发生什么，我都会继续与训练有素的人竞争”。

扎克伯格和马斯克之间的恩怨已经有一段时间了。两人在人工智能、社交媒体、太空探索等领域都有不同的观点和立场。今年 7 月底，扎克伯格就曾经表示，他不确定擂台赛是否会真的发生。Meta 公司本身也拒绝对此发表任何评论，只是转发了扎克伯格在 Threads 上的帖子。

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