马斯克被指虚伪：一边解雇不满的员工，一边声称要为他们提供法律援助

IT之家 8 月 6 日消息，推特创始人兼 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）今日在推特上发表了一条令人惊讶的推文，声称如果用户因在 X 平台上发布或点赞某些内容而受到雇主的不公平对待，那么我们将为其提供无限的法律援助费用。

然而，这一言论却被指暴露了马斯克的双重标准和虚伪性，因为就在几个月前，他亲自解雇了七名因在推特上表达不满而被他视为不忠的员工。

此前曾有报道称，推特曾经对一些批评马斯克或推特的员工进行过惩罚或解雇，甚至有些员工只是转发了一些相关的内容。这些员工包括前高级软件工程师 Eric Frohnhoefer、前高级软件工程师 Sasha Solomon、前高级软件工程师 Yao Yue、前高级软件工程师 Nick Robinson-Wall、前高级软件工程师 Jesse Feinman、前高级软件工程师 Billy Becker 和前高级软件工程师 Lana Nelson。

IT之家注意到，马斯克的推文引发了网友的强烈反应，有人质疑他的诚信和逻辑，有人指出他的矛盾和虚假，也有人嘲笑他的无能和无知。有人甚至表示，马斯克根本没有能力支付法律援助基金，因为他曾经拒绝支付推特在多个城市的租金，导致被起诉，并且还欠下了非洲员工的遣散费。

马斯克此前曾经承诺要改善推特的平台环境，消除机器人和垃圾信息，保护用户的言论自由和公共讨论空间。然而事实证明，他并没有兑现这些承诺，反而让推特变得更加混乱和危险。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。