扎克伯格：Threads 未来几周内将新增搜索功能和网页端

IT之家 8 月 5 日消息，Meta 公司 CEO 马克・扎克伯格今日早些时候在其对标推特的社交平台“Thread”上发文，谈到了他对这个全新平台的评价和愿景。

对 Threads 来说，这是美好的一周。这里的社区正在按照我所预料的来发展，我想要建立一个长期且充满活力的 App。在未来，尽管还有很多事情要做，但我依然对我们团队运营的步伐感到兴奋。搜索功能和（完整的）网页版将在未来几周内登场。

截至发稿，当前在电脑上打开 Threads，仍然只能查看特定帖子而非完整版页面，且首页会提示用户下载 iOS 和安卓版的 App。

IT之家此前报道，这款被 Meta 视为“推特杀手”的社交应用 Threads 推出一个月后，用户参与度已降至新低。

根据 Sensor Tower 的数据，截至 7 月 31 日，Threads 的日活用户数量比刚上线时下降了 82%，每天只有 800 万用户访问这款应用。Sensor Tower 在回应外媒 CNN 采访时表示，当下 Threads 应用各项数据正处于发布以来的最低水平，每天活跃用户数平均降低 1%。人们打开 Threads 的频率也有所降低，该平台用户花费的平均时间已经从最初的 21 分钟下跌至 4 分钟，这显示“用户当下只是凭借惯性而打开 App，浏览一小会后便将其关闭”。

同时，扎克伯格也在上个月的内部讲话中表示， Threads 在推出后几周内就流失了超过半数用户，所以重点应该放在留存率上。“如果有上亿人注册，至少有一半人能留下来，那就太棒了。现在显然还没达到。”

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