消息称微软将推出不含光驱的新一代 Xbox Series X 主机

IT之家 8 月 7 日消息,长期关注 Xbox 系列主机的 YouTube 博主 Shpeshal Nick 在其播客 Xbox Era 的最新一期节目中透露,微软正考虑推出不含光驱的新一代 Xbox 游戏主机,同时计划在 2025 年“某个时候”发布其他全新硬件,但具体为何者暂不明确。他表示,“我不能透露细节,但 2025 年还有其他硬件计划”。

▲ 图为现款 Xbox Series X

与之对应的是,微软游戏部门主管菲尔・斯宾塞(Phil Spencer)近期在受访中声称,目前没有升级 Xbox 系列的迫切需求,但不完全排除新款 Xbox 硬件或新版 Xbox Series X|S 的可能性。

IT之家此前报道,在微软本月初公布的一项数据中显示,Xbox Series S|X 总销量达到了 2100 万、Xbox One 系列(One 初代 / One S / One X 总和)总销量突破 5800 万。

微软还表示 Xbox 每月订阅用户数量超过 1560 万,全球有超过 2.486 亿台活跃、搭载 Windows 系统的游戏 PC,每月 Microsoft Store 访问用户数量超过 1.683 亿。

同时需要注意的是,近期热门游戏《博德之门 3》的发行总监曾在推文中表示,由于开发团队正在克服一个“巨大的技术障碍”,预估在 2024 年之前该游戏不会登陆 Xbox 平台,并计划在 2023 年底之前提供开发的最新情况。

