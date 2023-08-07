教你用 Excel 制作一份项目状态表

今天，小汪老师教大家利用 Excel 图标集和数字格式打造一份漂亮的项目状态表。

效果演示

该表格中有多个环节，每当我们完成一个环节时，可以在其中的单元格里输入“1”，就会自动变成“√”钩。在没有“√”时，完成进度则会显示“未开始”和红色的叉叉图标。全部完成后，则会显示“已完成”和绿色钩图标。如果只是完成其中个别环节，则会显示“进行中”和黄色感叹号图标。

制作表格

① 选中所有的环节单元格，「右键」-「设置单元格格式」-「自定义」在类型中输入：

[=1]"√";

此时，我们只要在这些单元格中输入“1”，就会立马变成“√”对钩。

② 在“H”列数据区域中输入公式：

=COUNTIF(B2:G2,"1")

将会自动统计对钩的个数。

③ 选中“H”列数据区域，「右键」-「设置单元格格式」-「自定义」，在类型中输入：

[<1]"未开始";[<6]"进行中";"已完成";

小于 1，则显示“未开始”；小于 6，则显示“进行中”，反之则显示“已完成”。

④ 最后，我们来设置图标集。先选中“H”列数据区域，进入「开始」-「样式」-「条件格式」-「图标集」-「其他规则」，我们在「图标样式」中选择带圆圈的符号这一组，当然，你也可以选择自己喜欢的一种类型。然后将下面的“类型”设为“数字”，第一组是“>5”；第二组“>0”，确定即可。

最后，我们来看看效果。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。