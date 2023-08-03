任天堂 Q2 净利润大涨 52%：《王国之泪》卖出 1851 万套，目标“每人一台”Switch

IT之家 8 月 3 日消息，任天堂今日发布了 2024 财年第一财季（2023 年 4 月至 6 月）的财务数据：

第一季度经营利润 1854.4 亿日元（IT之家备注：当前约 93.09 亿元人民币），同比增长 82%，预估 1,449 亿日元；

净利润 1810.2 亿日元（当前约 90.87 亿元人民币），同比增长 52%，预估 1156.6 亿日元；

销售净额 4613.4 亿日元（当前约 231.59 亿元人民币），同比增长 50%，预估 4005.5 亿日元。

任天堂表示，第一财季（2023 年 4 月至 6 月）任天堂 Switch 业务开局强劲，5 月份发售的《塞尔达传说：王国之泪》销量为 1851 万套。此外，《马里奥赛车 8 豪华版》销量为 167 万套（累计销量 5546 万套），《马里奥》相关游戏表现出色，其他游戏销量也稳定。

在本财季，硬件销量同比增长 13.9% 至 391 万台，软件销量同比增长 26.1% 至 5221 万台。截至 6 月末，Switch 累计销量达 1 亿 2953 万台。

展望未来，任天堂在财报中表示：

硬件方面，通过继续传达 Switch 的吸引力，目标是从“每户一台”扩展到“每户多台”再到“每人一台”。此外，官方将继续提出独特的建议，并致力于最大限度地提高销量，以便更多的消费者能够更长时间地游玩 Switch。

软件方面，除了 7 月发售的《皮克敏 4》外，任天堂还计划发售《超级马里奥兄弟 Wonder》（10 月）、《超级马里奥 RPG》（11 月）等游戏。

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