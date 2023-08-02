Uber 加紧开发 AI 聊天机器人，细分赛道卷起来了

北京时间 8 月 2 日晚间消息，据报道，网约车和送货服务巨头 Uber 正在开发一款人工智能聊天机器人，并计划将其整合到 Uber App 中，以进一步完善其服务。

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Uber CEO 达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示：“我们现在正在努力开发这款人工智能聊天机器人。”科斯罗萨西并未透露这款机器人的具体功能，但强调了 Uber 目前在其业务中使用人工智能的方式。

科斯罗萨西说：“多年来，我们一直在研究机器学习和人工智能系统。你与汽车或快递员的每一次成功配对，背后都有我们算法的支持，包括时间和距离，所有这些都是由机器学习驱动的。”

当前，Uber 在配送领域的竞争对手，如 DoorDash 和 Instacart 等，也都在开发自己的人工智能聊天机器人。

其中，DoorDash 正在开发一套名为“DashAI”的系统，该系统可以加快点餐速度，并帮助客户快速地在其应用程序上找到所需食物。

今年 5 月，Instacart 推出了一项名为“Ask Instacart”的新功能，由人工智能初创公司 OpenAI 的应用程序编程接口（API）提供支持，顾客可以使用该接口提出有关食物准备的问题。

昨晚，Uber 刚刚发布了 2023 年第二季度财报。第二季度，Uber 营收为 92 亿美元，同比增长 15%。净利润为 3.94 亿美元，而 2022 年同期净亏损 26 亿美元。

第二季度，Uber 还首次实现运营利润。但由于营收低于分析师预期，以及业务增速放缓，导致公司股价下跌 6%。

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