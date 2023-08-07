HTC 在非洲推出 Wildfire E Star 入门手机，只有 2GB 内存和 16GB 存储

IT之家 8 月 7 日消息，HTC 近日在非洲市场上悄悄地推出了一款新智能手机，名为 HTC Wildfire E Star，定位入门机型。

设计方面，Wildfire E Star 采用了水滴屏幕，边框较宽。手机背面有 HTC 的标志和一个带有 LED 闪光灯的摄像头模块，位于左上角。

HTC Wildfire E Star 的屏幕是一块 6.5 英寸的 LCD 显示屏，分辨率为 720 x 1600 像素。手机搭载紫光展锐 SC9832E 芯片，只有 2 GB 的运行内存和 16 GB 的存储空间。如果需要更多的存储空间，可以通过手机上的 microSD 卡槽进行扩展。

HTC Wildfire E Star 提供了面部解锁和侧面指纹传感器等功能，预装了 Android 12 Go Edition 操作系统。电池容量是 3000mAh，支持 5W 的充电速度，通过 USB-C 接口进行充电。

Wildfire E Star 有一个 800 万像素的摄像头，而前面则有一个 500 万像素的自拍摄像头。在连接方面，Wildfire E Star 提供了双卡、4G VoLTE、Wi-Fi、蓝牙 4.2、GPS 和 3.5mm 耳机插孔等功能。新机的尺寸是 164.8 x 76.5 x 9.2mm，重量是 200 克。

目前只知道 HTC Wildfire E Star 将在非洲地区发售，关于这款手机的价格还没有公布。

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