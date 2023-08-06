纯血鸿蒙 HarmonyOS NEXT 体验：整体流畅丝滑，华为计划 3 年投资百亿资金支持生态建设

IT之家 8 月 6 日消息，在本周五的 2023 年华为开发者大会（HDC.Together）上，除了面向消费者的 HarmonyOS 4 之外，华为还推出了面向开发者的 HarmonyOS NEXT 开发者预览版。

华为表示，HarmonyOS NEXT 即日起面向合作企业开发者开放，2024 年第一季度面向所有开发者开放！

HarmonyOS NEXT 也就是大家口中的“纯血鸿蒙”，其系统底座全线自研，去掉了传统的 Linux 内核以及 AOSP 等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了 40% 的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。

现在已经有参加华为 HDC2023 的用户体验到了运行 HarmonyOS NEXT 的华为 Mate40 Pro、MatePad Pro 12.6 平板电脑，例如数码博主 @鹏鹏君驾到、@鸿蒙钊哥、@Adak 封狼居胥 等人。

从视频中我们可以看到， HarmonyOS NEXT 实际效果与当前使用的 HarmonyOS 十分接近，没有广告，大部分应用都可以流畅运行，但只能使用 Hap 格式的安装包，目前已经有上百款应用进行适配，而且华为以及其他厂商也在积极适配更多 App 中。

根据余承东公布的最新数据，鸿蒙生态的设备数量目前已超过 7 亿，已有 220 万 HarmonyOS 开发者投入到鸿蒙世界的开发中，API 日调用 590 亿次，软硬件产品超过 350 款，鸿蒙底座已经基本完善，有超过 1 亿行代码，2 万多个 API，“鸿蒙已成为发展最快的操作系统”。

目前，华为已经从设计资源，编程语言，编译器到开发工具、调测工具实现全面升级，HarmonyOS SDK 升级至 API 10 端云一体，一次集成。

华为在 HDC 2023 上强调，鸿蒙内核具备天生流畅、极致能效、纯净安全三大特征，再搭配方舟引擎带来图形体验，华为鸿蒙生态底座已经打造完成，接下来将努力发展壮大鸿蒙OS生态。

据介绍，全新升级的 HarmonyOS 4 便采用全新华为方舟引擎，相比上一代 HarmonyOS 系统流畅度提升 20%，续航增加 30 分钟，详情可参见IT之家此前报道。

华为还表示，目前鸿蒙 SDK 已经升级至 API10，同时华为鸿飞计划在 3 年时间里投入 100 亿元资金支持鸿蒙生态建设，希望我们未来可以看到越来越多的原生鸿蒙应用。

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