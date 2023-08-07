中汽协：上半年我国整车进口量同比下降 22.4%

IT之家 8 月 7 日消息，中国汽车工业协会通过海关总署统计数据，公布了上半年我国整车进口情况。IT之家整理有关数据如下：

2023 年 6 月

整车进口量环比增长 7.3%，同比增长 7.7%

整车进口金额环比增长 10.8%，同比增长 5.3%

小型客车、轿车进口量环比均有所增长，越野车进口量环比快速下降

轿车进口量同比较快增长，小型客车、越野车进口量同比出现不同程度下降

2023 年上半年

汽车整车进口量同比下降 22.4%；整车进口金额同比下降 23.8%

轿车、越野车、小型客车同比均出现明显下降，三大类别占汽车进口总量 88%

而据IT之家此前报道，中汽协公布的上半年我国整车出口情况显示，2023 年 6 月，我国汽车整车出口表现低于上月，整车出口量环比小幅下降，同比保持高速增长。有关数据如下：

2023 年 6 月

我国汽车整车出口 41.1 万辆，环比下降 6.3%，同比增长 65.5%

整车出口金额 77.6 亿美元，环比下降 14.2%，同比增长 1.1 倍

纯电动机动车（10 座及以上客车除外）、轿车、客车、载货车出口量分列前四位

轿车出口量环比小幅增长

客车、纯电动机动车（10 座及以上客车除外）、载货车出口量环比均呈不同程度下降

载货车同比微降，其他三大类品种出口量同比均呈不同程度增长

2023 年上半年

汽车整车出口 234.1 万辆，同比增长 76.9%

整车出口金额 464.2 亿美元，同比增长 1.1 倍

纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量同比保持不同程度增长

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