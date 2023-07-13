中汽协陈士华：预计今年我国新能源汽车销量将达到 900 万辆

IT之家 7 月 13 日消息，据新京报贝壳财经报道，中国汽车工业协会副秘书长陈士华今日表示，今年上半年新能源汽车还保持着较快的增长速度，今年整体来看，预计我国全年新能源汽车销量将达到 900 万辆。

陈士华表示，我国新能源汽车起步较早，国家对新能源汽车产业的布局循序渐进，而且非常严谨，每一步都有核心政策支持，推动我国新能源汽车产业的快速壮大。此外，我国对于新能源汽车的发展不只是整车，同样重视全产业链发展 ，而这也为新能源汽车整体发展奠定了很好的基础。

针对今年新能源汽车的发展情况，陈士华表示今年政策切换带来产业的波动，目前来看仍将有几个月的阵痛期。“国家仍将汽车产业作为一个抓手，今年以来汽车产业的政策主要集中在新能源汽车，包括新能源汽车下乡、充电桩下乡以及购置税减免政策等，我国新能源汽车快速增长趋势是确定的。”

IT之家从中国汽车工业协会获悉，2022 年我国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，连续 8 年保持全球第一。如果陈士华的预测成真，那么我国今年新能源汽车的销量将同比增长 30.68%。

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