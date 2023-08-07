《博德之门 3》官方建立简中反馈群，邀请玩家一起改进中文质量

IT之家 8 月 7 日消息，拉瑞安工作室宣布建立《博德之门 3》简体中文反馈群，邀请玩家一起来改进中文翻译质量。IT之家扫码发现，该群目前已满员（200 人），暂未公布后续是否扩容。

官方原文：

Hi 大家好，《博德之门 3》的文字体量过于宏大，有兴趣的玩家朋友可以参加游戏的中文翻译优化，共同改进游戏的中文质量。大家可以在这个群里分享游戏过程中遇到的简体中文语言问题。相信你们的加入也会让游戏内的汉字不断趋向完美。注意这个群内不处理 bug 相关事宜或回答游戏性问题。

值得一提的是，拉瑞安工作室 CEO Swen Vincke 在接受彭博社采访时表示，想要再开发几款游戏，以及一些规模更小的游戏。当他谈及《博德之门 3》掀起的热潮时，表现得则比较理性，“我还是更倾向于处于下风。”

据了解，游戏拥有超过 174 个小时的过场动画，还有超过 1.7 万种不同的结局。《博德之门 3》在 Steam 售价 298 元，最多可支持四名玩家在线多人游戏。

游戏简介：

召集你的队伍，返回被遗忘的国度，开启一段充满友谊与背叛、牺牲与生存，以及至高无上力量诱惑的传奇故事。



神秘的力量正在你体内苏醒，而这一切都来源于夺心魔种在你大脑里的寄生虫。反抗吧，将黑暗的力量反掌为用。你也可以选择接受这种腐化，变成终极的邪恶。



来自《神界：原罪 2》的创作团队所打造的次时代 RPG，故事将在 D&D（龙与地下城）的世界中展开。

你可以从 D&D 玩家手册中的 12 个职业与 11 个种族中进行选择，或者直接扮演一个带有精心设计背景的起源英雄。无论你是踏上冒险之旅，还是去获取战利品，亦或是投身战斗，或者展开罗曼史，这些都将贯穿你在被遗忘的国度以及其他位面的冒险旅程。你可以选择单独游玩，或者是与最多三名队友一起进行联机游戏。

被劫持，被感染，陷入迷失。你正在变成一个怪物，但随着你体内的腐化力量的增长，你的力量也在增强。这力量可能能帮助你生存下来，但接受它的同时，你必将付出某种代价。然而，超越任何能力，你与队友之间建立的信任纽带可能会成为你最大的力量。在恶魔、诸神和邪恶的其他世界力量之间的冲突中，你将与队友共同决定被遗忘国度的命运。

利用全新的神界 4.0 引擎打造，《博德之门 3》将为你提供前所未有的自由度，让你在这个充满角色、危险和欺诈的活跃世界中探索、尝试、互动，并获取实时的反馈。宏大的电影级叙事让你比以往任何时候都更接近你的角色。从被阴影诅咒的森林，到幽暗地域的神奇洞穴，再到博德之门本身的庞大城市，你的行动决定着冒险的过程，但你的选择将塑造你的遗产。你将被人们所铭记。