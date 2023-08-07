美 SEC 主席：AI 将会是未来金融危机的罪魁祸首

北京时间 8 月 7 日晚间消息，据报道，美国证券交易委员会（SEC）主席加里・詹斯勒（Gary Gensler）多年来一直在研究 AI 的潜在后果。近期，像 ChatGPT 这样的生产式 AI 工具的激增表明，这项技术有望改变各行各业，甚至是整个社会。

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日前，詹斯勒谈到了他对 AI 最担心的一些问题。

AI 可能是金融系统面临的下一个重大系统性风险。2020 年，詹斯勒与他人合写了一篇关于深度学习和金融稳定的论文。其结论是，鉴于以往网络和平台效应对科技巨头的影响，将来可能只有少数几家 AI 公司能建立一些基础的模型，来支持企业所依赖的 AI 工具。

詹斯勒预计，美国最终很可能会出现 2~3 个基础性的 AI 模式。这将加深整个经济体系的相互联系，使金融崩溃的可能性变得更大。因为当一个模型或数据集成为核心时，它会增加“羊群”行为（即从众行为），意味着每个人都将依赖相同的信息，做出类似的反应。

詹斯勒说：“这项技术（AI）将成为未来危机和未来金融危机的中心。”

AI 模型可能会把企业的利益置于投资者的利益之上。社交媒体推动的表情包股票狂潮，以及 App 上零售交易的兴起，突显了推送和预测算法的力量。但是，使用 AI 来研究投资者行为或推荐交易的公司，在根据这些信息采取行动时，会把用户利益放在优先位置吗？

SEC 上个月提出了一项规则，要求各平台消除其技术中的利益冲突。詹斯勒说：“你不应该把顾问放在投资者之前，你也不应该把经纪人放在投资者之前。因此，我们就如何解决那些可能嵌入到模型中的冲突提出了具体的建议。”

如果生成式 AI 给出错误的财务建议，谁应该负责？詹斯勒称：“根据法律，投资顾问有受托义务、注意义务和对客户忠诚的义务。无论是否使用算法，你都有同样的注意义务。”

在政策制定者的心目中，到底谁应该为 AI 承担法律责任，还存在争议。但詹斯勒认为：“应该要求这些公司创建安全的机制，因为任何使用聊天机器人的人，都不会将责任下放给这项技术。他说：“机器人的各项参数，是由建造它们的人类设定的。”

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