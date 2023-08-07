英特尔 Arc 显卡驱动更新，默认收集 Windows 用户遥测数据

IT之家 8 月 7 日消息，TechPowerUP 发现，最新的英特尔 GPU 驱动程序（31.0.101.4578）包含了一个在默认安装的新组件，但发行说明中并未提到任何相关内容。

据介绍，这个新组件称为“计算改进计划（CIP）”，旨在为英特尔收集某些遥测数据，例如用户访问的网站类别（不包括特定 URL）以及他们如何使用计算机。

此外，英特尔还将收集有关系统硬件规格、区域信息和设备制造商的信息，包括智能电视等附近的局域网设备。

当然，你也可以拒绝为英特尔提供遥测数据，但与 AMD 驱动程序在安装过程中明确询问用户数据收集的情况不同，英特尔要想退出 CIP 并不那么简单。

值得一提的是，英伟达也有类似的遥测功能，而且这一功能默认与 GeForce 显卡驱动程序一同安装并开启，您无法自行退出，因为它甚至都没有出现在“自定义”安装程序选项中。

相对的，AMD Software Adrenalin 会在安装时为用户提供一个选项，以避免用户不知情的情况下开启数据收集功能，无论您选择的是“典型”“仅驱动程序”还是“自定义”都有一整页的说明专门用于此操作，不过 AMD 默认情况下也是勾选状态，一些比较急的用户可能没看清楚就会点击同意。

IT之家附英特尔官方说明文件：

收集的数据 如果我参加 Intel Computing Improvement Program，会收集哪些数据，以及如何使用这些数据？ 英特尔致力于提供最佳计算体验。为了实现这一点，希望您允许我们收集、使用和合并信息，以了解： 您访问的网站的类别，但不是 URL 本身

您如何使用您的电脑

您的计算机的系统信息

您的计算环境中的其他设备

使用信息包括： 软件用法：例如，应用程序使用的频率和持续时间（如英特尔 ® 驱动程序和支持助理），但不包括应用程序内容本身（如特定操作或键盘输入）

功能用法：例如，您通常使用多少 RAM，或笔记本电脑的平均电池寿命等

您的计算环境中的其他设备（您访问的网站的类别，但不是 URL 本身，包括通用即插即用设备和在局域网上向您的计算机广播信息的设备：例如，Smart TV 型号和供应商信息，以及视频流设备）

您访问的网站的类别，但不是 URL 本身（收集的信息包括分类的 Web 浏览历史记录，它们显示访问特定类别网站的时间和频率（即社交媒体、个人财务，或新闻）。对所有网站的访问均归为 30 个类别中的一个。如果没有您的明确许可，我们不会收集 URL、网页标题或用户特定的内容）

收集的系统信息包含，但不限于： 您的设备制造商

CPU 型号

内存和显示器配置

操作系统版本

软件版本

区域和语言设置

区域位置和时区

如果我参加了此计划，收集的信息中会不会包括任何个人信息？ 我们收集的信息： 将不包括任何可直接识别的个人信息，如姓名、电子邮件地址、IP 地址或 MAC 地址等

将不包括访问的特定站点的 URL（(web 地址）

将不会用于识别或联系您 如果这些类型的信息都来自你的请求，便会首先提示您输入额外的同意。 我们收集的信息包括一个随机生成的标识符，它允许在一段时间内将来自您的系统的信息合并，以更好地了解使用趋势。

如果我参加 Intel Computing Improvement Program，收集的数据会保存在哪里，并保存多久？ 从您的系统收集的数据在被上传到安全云环境之前，会暂时存储在您的系统上，这可能是根据英特尔的隐私通知进行物理定位的。 英特尔将数据保留最多七年时间。英特尔采取了合理的措施以减少任何保存超过三年的数据可追溯到某台特定计算机的风险。

如果我现在选择参加该计划，是否可在以后离开此计划？ 是的，通过控制面板停止参加此计划： 1.打开控制面板 (Windows 键 + R，然后键入“control panel”，并单击“确定”） 2.单击查看方式，并选择大图标或小图标。 3.找到 Intel Computing Improvement Program 标签。 4.如果出现“Windows 用户帐户控制”窗口，允许应用程序进行更改。 5.在 Intel Computing Improvement Program 窗口中，单击拒绝。

如何卸载 Intel Computing Improvement Program？ 1.打开控制面板 2.从 Windows 控制面板打开程序和功能，选择卸载程序。 3.选择 Intel Computing Improvement Program。 4.单击卸载。 5.如果提示确认卸载，单击是。 6.如果提示关闭打开的应用程序，选择自动关闭应用程序并尝试在安装完成后重新启动，然后单击确定。 7.如果再次提示关闭应用程序，单击确定。 8.Intel Computing Improvement Program 现在将被卸载。 9.卸载现已完成。

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