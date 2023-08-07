全新酷睿 Ultra（Meteor Lake）处理器将至，英特尔“创新 2023 ”活动细节披露

IT之家 8 月 7 日消息，英特尔将于 9 月 19 日起举行为期两天的 Innovation 2023（创新 2023）活动，期间所有会议的时间表已公布，确认将展示新一代 Meteor Lake 处理器架构。

IT之家查询英特尔官网发现，该活动将举行一项名为“英特尔客户端硬件路线图和人工智能的崛起”特别会议，该会议将深入研究备受期待的酷睿 Ultra 处理器的细节，代号为 Meteor Lake。

官网简介称：“英特尔领先的客户端硬件和软件解决方案，有助于加快大规模技术开发和开发人员解决方案的速度。在本会议中，您将了解我们最新的客户端硬件平台，包括备受期待的英特尔酷睿 Ultra 处理器（代号 Meteor Lake），您可以从我们的未来路线图中期待什么，以及英特尔对 AI 的大胆愿景。来获得宝贵的见解，并借此机会与产品领导者讨论您的业务需求。”

此外，Meteor Lake 将是第一个引入 AI 加速核心 VPU 的重要客户端架构，以满足低功耗 AI 推理任务。

尽管英特尔已经对 Meteor Lake 架构进行了一些披露，但有关 SKU、核心数量、时钟速度和性能定位的具体细节仍有待披露。届时，IT之家将带来第一手报道。

今年 6 月，英特尔宣布酷睿品牌的重大升级焕新，将其拆分为针对旗舰级的全新英特尔酷睿 Ultra，以及针对主流级产品的英特尔酷睿处理器品牌。英特尔表示，即将推出的 Meteor Lake 处理器是革命性的一代产品，自该产品起，品牌将启用全新的命名方式。

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