动视宣布《使命召唤：现代战争 3》将于 11 月 10 日发售

IT之家 8 月 8 日消息，《使命召唤》系列是游戏界最知名的射击游戏之一，但是今年的新作却一直没有正式公布，只是有各种流言和猜测。现在终于有了官方的消息：《使命召唤 2023》的正式名称是《使命召唤：现代战争 3》，并且将于 11 月 10 日发售。

这一消息是由游戏的发行商动视在一段预告片中透露的。预告片中，我们可以看到一些类似于 2009 年发售的《使命召唤：现代战争 2》中“无俄罗斯人”情节的画面。还可以听到一些对话片段，听起来像是来自《现代战争》系列中的角色，如普莱斯上尉和菲利普・格雷夫斯。

除了游戏的名称和发售日期，动视目前还没有透露更多关于游戏的信息。不过，我们可能会在 8 月份得到更多的消息，该游戏系列的官方网站本月早些时候发布消息称，免费游戏《使命召唤：战区》中将有一个游戏内活动，届时完整揭晓《使命召唤：现代战争 3》新作。

据传闻，开发《现代战争 3》的主要团队是锤子工作室，还有其他一些动视内外的工作室为其提供支持。虽然目前还没有公布游戏将登陆哪些平台，但是可以肯定会在 PC、Xbox Series X 和 S 以及 PlayStation 5 上发售。

有趣的是，在这款游戏发售之前，动视暴雪和《使命召唤》系列可能已经被微软收购了，目前外界仍在等待英国竞争和市场管理局是否会改变他们阻止微软以 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4954.2 亿元人民币）收购动视暴雪的决定。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。